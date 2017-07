Passat med premiumklasse

Hannover: Der er forskel på et jakkesæt med slips og samme sæt med let åbenstående skjorte og farvestrålende halsklud.

I princippet er der ikke den store forskel på de to typer beklædning og sådan er det populært sagt også med den nye VW Arteon og en 4-dørs Passat.

Arteon er nemlig det tætteste man kommer på en afløser til Passat CC, som tidligere var den frække model i Passat-programmet.

Ny modelrække

Men Arteon er mere end det. Arteon er en helt ny modelrække på toppen af VW programmet og bilen kommer udelukkende med de bedste motorer og den mest avancerede teknik.

Det klinger dog lidt hult, når vi som det første møde med bilen opdager, at en af verdens mest solgte mobiltelefoner i form af Samsung Galaxy S7 ikke kan være i det lille rum til trådløs opladning af mobiltelefoner.

Volkswagens ansvarlige må rødkindet forklare, at man sandelig arbejder på at løse problemet og at løsningen er i bilen inden for et års tid.

Forklaringen er, at modulet til den trådløse opladning er ført med over fra den almindelige VW Passat. Lidt tyndt i betragtning af at VW roser bilen for at være blandt de mest innovative i udbuddet af modeller.

Plads til alle

Når VW med et kunstgreb kan skabe en nye model hænger det sammen med platformen, som kan varieres i størrelse.

Den hedder MQB og bærer også den nye Polo, der er en langt mindre bil.

Arteon er næsten 10 cm længere end en Passat. Det giver mulighed for mere benplads og plads til hovedet ved at sænke bagsædet en anelse.

Det betyder man har god plads, selv om man er høj og tagformen skråner. Arteon har mere plads en man umiddelbart tror, når man kigger på den skrå taglinje.

Stor bagklap

Men det er også nyt, at bilen nu har stor bagklap som Audi og BMW’s firedørs coupé-modeller.

Bagagerummet er på imponerende 563 liter og den store bagklap gør det nemt at få tasker ud og ind. Hele fire golfbags skulle kunne klemmes ind, oplyser VW.

Mens det ydre er forførende, så er der dømt Passat i bilens interiør. Kun flere muligheder for farver skiller i princippet Arteon fra Passat.

Arteon leveres udelukkende som Elegance og R-Line i Danmark. Det betyder et meget højt niveau for udstyr.

Automatgear, trezone-klimaanlæg, adaptiv fartpilot, nøglefri betjening, sæder med alcantara-betræk og LED er med fra billigste version med 190 hk benzinmotor, der koster fra 560.000 kr. og med en beskatningsmæssig værdi på 459.000 kr.

Versionen med 150 hk dieselmotor ligger 20.000 kr. højere, og så går det ellers løs med 190 og 240 TDI og med en benzinudgave, der kaster 280 hk af sig.

Adaptiv undervogn

Vi kørte udelukkende topversioner i Tyskland, og de var alle udstyret med adaptiv undervogn og 20’’ fælge.

Systemet har tre grundindstillinger og oplevelsen af komforten var fornem, men skarpe kanter/huller i asfalten gav genlyd i kabinen og løftede ikke helt bilen til den premium-fornemmelse, som den frække formgivning stiller i udsigt.

Med de kraftigste modeller følger altid 4-hjulstræk, mens mindste benziner med 190 hestekræfter er forhjulstrukket.

Lygterne forudser sving

Flere nye teknologier adskiller Arteon fra Passat: Den automatiske distanceregulering (ACC) aflæser nu f. eks. hastighedsbegrænsninger på den aktuelle strækning og tilpasser hastigheden til disse.

Det nye dynamiske kurvelys kan, bl. a. på grundlag af gps-data fra bilens navigationssystem, forudse sving og kurver og oplyser vejen, endnu inden føreren reelt har styret ind i svinget.

Konkurrenterne til Arteon er få og tæller foruden Audi A5 Sportback også BMW 4 Grand Coupe, der stort set koster det samme som Arteon.

VW’s topmodel er i butikkerne til august.