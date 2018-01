Passivitet hos Irans middelklasse har begrænset krisen

Selv om der har siden torsdag har været adskillige demonstrationer i Iran, og 21 personer er meldt dræbt, har det iranske regime formået at undgå massedemonstrationer i landets største byer.

I stedet er demonstrationerne primært foregået i landets allerfattigste forstæder, og det har begrænset krisen.

Det vurderer Ali Alfoneh, der har skrevet om det iranske styre og er seniorforsker ved tænketanken Atlantic Council i Washington i USA.

Det sker på baggrund af en analyse af, hvor demonstrationerne har fundet sted.

- Det fortæller mig, at den iranske middelklasse og i særdeleshed den øvre middelstand måske ikke helt solidariserer med de fattige, der går på gaden og demonstrerer.

- Det er det iranske regimes held: At underklassen og den øvre middelstanden ikke har gjort fælles front mod det iranske regime, siger han.

De fattige, der er gået på gaden, er især skuffede over den iranske præsident, Hassan Rouhani, der i sine valgløfter lovede at bruge midlerne, som Iran fik ud af de løftede sanktioner efter atomaftalen, til at forbedre folkets levestandard.

- Det er ikke sket. Pengene er udeblevet, og de er blevet brugt på at finansiere Irans udenrigspolitiske eventyr i Mellemøsten, siger Alfoneh.

De seneste måneder har befolkningen oplevet yderligere forværringer af deres levestandard, der for en stor del af befolkningen i forvejen var dårlig.

- Gennem det seneste årti har den iranske befolkning oplevet, at deres realindkomst er blevet forringet, og i de seneste par måneder har der været yderligere fødevareprisstigninger og manglende pensionsudbetalinger, siger Alfoneh.

Det er ifølge ham disse forringelser, der har startet demonstrationerne.

Landets øvre middelklasse har ikke oplevet samme forringelser - tværtimod er rigdommen blevet centraliseret i de største byer. Derfor har de ikke demonstreret i lige så høj grad, mener han.

Alfoneh vurderer da også, at det iranske styre indtil videre er lykkedes med at begrænse urolighederne og har kunnet undgå at aktivere Revolutionsgarden med flere døde til følge.

- Når man ser på det udefra, er jeg egentlig overrasket over, hvor forholdsvis dygtig regimet har været til at tackle krisen, siger han.

