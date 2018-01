Patienter: Vi må få det bedste ud af Sundhedsplatformen

Overlæger i Region Sjælland advarer om, at patienter risikerer at blive fejlmedicineret, efter at Sundhedsplatformen har erstattet regionens gamle it-systemer.

Det er overlægerne på Sjællands Universitetshospital i Køge, som ifølge Politiken har sendt et brev til hospitalets ledelse.

I brevet står der, at håndteringen af medicin medfører en stor arbejdsbyrde. Det kan gå ud over patientsikkerheden, lyder det.

For patientforeningen Danske Patienter er det vigtigste, at problemet bliver løst hurtigst muligt.

Men direktør Morten Freil anerkender samtidig, at en stor omstilling til et nyt it-system som Sundhedsplatformen kan give udfordringer.

- Vi kommer ingen vegne med at blive ved med at diskutere, om Sundhedsplatformen er en god idé eller ej, siger Morten Freil.

- Det er en god idé med nye systemer. Vi har Sundhedsplatformen nu, og så må vi arbejde på at få det bedste ud af det.

Direktøren påpeger, at regionen i overgangsperioden bør sikre sig, at der er tilstrækkelige ressourcer til både at registrere og behandle de patienter, der skal behandles.

Regionsrådsformanden i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), forsikrer, at der er fuldt fokus på at løse problemerne med implementeringen.

- Vi skal have løst det hurtigst muligt. Men det er svært at svare på, hvornår man er helt oppe at køre, når man implementerer et så omfattende it-system, siger han.

- Det vigtigste er at holde fast i, at det skal blive et system, som skal være bedre for både patienter og medarbejdere.

Hospitalerne i Region Sjælland blev som de seneste koblet på Sundhedsplatformen 25. november.

