Patrick: Fritiden skal nydes

FODBOLD: AaB-truppen er nået godt og vel halvvejs på årets træningslejr i Spanien.

Lørdag havde spillerne en kort træning for dem, der ikke havde fået megen spilletid i fredagens sejr over japanske Shonan Bellmare, og derfor var humøret da også højt.

- Det var jo fantastisk, at vi havde spillere, der kunne komme ind vende kampen på den måde, og Wessam (Abou Ali, red.) kom ind og scorede to, og det var flot af den unge mand, siger Patrick Kristensen.

- Men jeg kan da godt selv mærke, at stængerne er lidt ømme, og det hænger jo nok også sammen med den hårde træning de andre dage, siger han.

Søndag er fridag for hele truppen, og den bruges meget forskelligt. Nogle har billetter til eftermiddagens kamp i La liga mellem Sevilla og Grenada, og andre har andre planer.

- Jeg havde jo været inde og se, om der skulle være en ledig teetime på Valderrama-banen, men den næste ledige er først 5. marts. Så har jeg så prøvet at spørge Morten (Wieghorst, red.), om vi kan blive hernede indtil da, men den går vist heller ikke. Så nu tror jeg i stedet, at jeg vil kigge lidt på den golfbane, der ligger ved hotellet og så bare gå ni huller med en buggy, siger den dygtige golfspiller Patrick Kristensen.

Sidste år lavede han to hole in ones på træningslejren.

- Men der er jo ikke rigtigt nogen i truppen, jeg kan imponere med det nu. Det er jo et rent CounterStrike-hold, griner han.