Patrick Nielsen overvejer fremtiden efter nederlag

LONDON: Den professionelle bokser Patrick Nielsen er uafklaret om sin fremtid i ringen, efter at han lørdag aften blev udbokset og knockoutet i en kamp i London.

- Jeg siger ikke, at jeg stopper, men jeg siger heller ikke, at jeg fortsætter. Den er fifty-fifty, lyder det fra Patrick Nielsen ifølge BT.

Supermellemvægtskampen i Wembley Arena mod briten John Ryder var sat til ti omgange. Men i femte omgang var det slut for danskeren.

Først ramte John Ryder med sin højre hånd Patrick Nielsen på kæben, hvilket rystede danskeren. Derefter hamrede Ryder en forsvarsløs Patrick Nielsen i gulvet med et afgørende slag.

Han blev også ramt hårdt i anden omgang.

- Jeg kan ikke huske, første gang jeg blev slået ud i anden omgang. Det fik jeg at vide bagefter. Jeg kan huske, at jeg går ind til femte omgang og tænker "okay, femte omgang, er vi allerede så langt?", siger han til BT.

Promotor Kalle Sauerland havde før kampen stillet danskeren en VM-kamp i udsigt, hvis han forlod ringen som vinder. Derfor var kampen særdeles vigtig for Patrick Nielsen.

- Det skulle have været den store kamp, fortæller han til BT’s udsendte.

- Nu er jeg bare en nobody igen. Alt, hvad jeg har kæmpet for, er væk igen.

Patrick Nielsens højeste ønske er nu at komme hjem til sin søn, der endnu ikke er fyldt et år.

- Jeg kan mærke, at nu vil jeg prioritere min søn og min familie lidt højere end min boksning. For det kræver meget at være i boksning. Jeg har kun tænkt på mig selv de sidste 16 år af mit liv, og det præger alle hårdt derhjemme.

Penge spiller også ind i overvejelserne om et eventuelt karrierestop. Patrick Nielsen slår fast, at han ikke vil "rende rundt og møde en masse opkomlinge" for håndører.

- Så fuck boksningen. Det gider jeg ikke, siger han til BT.

