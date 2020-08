Patrick Olsen: Tingene kan gå hurtigt i fodbold

AARHUS:Det er gået stærkt for Patrick Olsen i de seneste år.

Midtbanespilleren rykkede ned i 2. division med Helsingør, inden han sidste sommer skiftede til AaB.

Onsdag blev Patrick Olsen købt fri af superligarivalerne fra AGF, som har givet spilleren en femårig kontrakt.

- AaB troede på mit potentiale, og jeg har haft et fantastisk år i klubben, og vores samarbejde har vist sig som en god case for begge parter.

- Tingene kan gå hurtigt i fodbold, og jeg vil gerne takke fansene og alle i klubben for deres opbakning til mig i den forgangne sæson, siger Patrick Olsen til AaB's hjemmeside.

Tidligere i karrieren har Patrick Olsen spillet under AGF-træner David Nielsen i den norske klub Strømsgodset.

Og det var efter samtaler med David Nielsen og AGF-sportschef Peter Christiansen, at Patrick Olsen blev sikker på, at skiftet til Aarhus-klubben var "en fantastisk mulighed".

- AGF havde en flot sæson sidste år, og jeg ser frem til at blive en del af et godt hold og bidrage til at bygge videre på den udvikling, som klubben er inde i.

- Jeg har været imponeret af den gejst og stærke vindermentalitet, AGF har vist, når jeg har mødt dem som modstander, og sådan er jeg også som spiller, siger Patrick Olsen til AGF's hjemmeside.

- Det er et godt match, og jeg glæder mig meget til, at Ceres Park skal være min nye hjemmebane, og jeg kan ikke vente med at vise mig frem for tilhængerne i Aarhus, siger han.

Patrick Olsen begyndte fodboldkarrieren i Brøndby, inden han skiftede til Inter i Italien, hvor det dog aldrig blev til et gennembrud.

Siden spillede Patrick Olsen for Strømsgodset, Haugesund, Lens, Grasshoppers, FC Helsingør og senest AaB.

