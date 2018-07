Pause i regnen giver håb om at nå drenge i grotte i Thailand

En omfattende redningsaktion efter 12 thailandske fodbolddrenge, der på ottende døgn er forsvundet i en oversvømmet grotte, er optrappet. Det skyldes, at et kraftigt regnvejr er stilnet af.

Redningsarbejdere har kunnet etablere en arbejdsstation et stykke inde i grotten, hvorfra dykkere kan fortsætte redningsindsatsen. Det er også blevet muligt at få placeret ekstra ilttanke og lys langs grottens væg, og det øger håbet om at nå frem til drengene.

- Vi stopper ikke, før vi finder dem, siger admiral i den thailandske flåde Apakorn Yookongkaew.

Indtil videre har et hold dykkere fra den thailandske flåde ikke haft heldet med sig i eftersøgningen i vandet. På grund af den kraftige monsun er der meget dårlig sigtbarhed, og det er svært fremkommelig.

De 12 drenge og deres 25-årige træner har været forsvundet siden 23. juni, hvor hovedindgangen til Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand blev blokeret efter voldsom regn i området.

Grottens gange er blandt de længste i Thailand.

En massiv redningsindsats er sat ind med hjælp fra eksperter fra Australien, England, Japan og Kina samt et lokalt redningshold på omkring 1000 personer.

/ritzau/AFP