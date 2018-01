Pave: Vores handlinger må ikke styres af frygt for migranter

Det er forståeligt, at der kan herske frygt mellem immigranter og deres nye samfund, men det må ikke forhindre nyankomne i at blive integreret.

Det siger pave Frans søndag under en messe i Peterskirken i Rom i anledning af verdensdagen for migranter og flygtninge.

- Lokale samfund er nogle gange bange for, at de nyankomne forstyrrer den etablerede orden, og at de "stjæler" det, som de har arbejdet længe på at opbygge. Samtidig er de nyankomne bange for konfrontation, fordømmelse, diskrimination og at fejle.

- At have tvivl og frygt er ikke en synd. Det er en synd at tillade denne frygt at afgøre vores reaktioner, begrænse vores valg, at bringe respekt og generøsitet i fare til fordel for fjendtlighed og afvisning, siger han.

Talen blev holdt for en forsamling med blandt andet migranter og flygtninge fra omkring 50 lande.

Paven har den seneste tid gentagne gange opfordret til, at de, der migrerer, bliver støttet.

Pave Frans har kritiseret den amerikanske præsident, Donald Trump, for planer om at bygge en mur mellem USA og Mexico i håb om at stoppe ulovlig migration mellem de to lande.

Desuden mødtes han i slutningen af 2017 med muslimske flygtninge i Myanmar og Bangladesh. Her opfordrede han til, at der blev grebet ind for at løse de politiske problemer, der har fået mange til at flygte.

I sin tale søndag sagde han, at nyankomne skal "kende og respektere lovene, kulturen og traditionerne i de lande, der tager imod dem".

Samtidig skal samfundene "åbne sig uden fordomme over for de nyankomnes forskellighed, forstå håbet og potentialet for de nyankomne såvel som deres frygt og sårbarhed".

/ritzau/Reuters