Paven accepterer chilenske biskoppers afgang i pædofilisag

Pave Frans har accepteret yderligere to tilbagetrædelser fra chilenske biskopper i en sag om seksuelle overgreb, oplyser Vatikanet.

I alt er fem biskopper den seneste tid trådt tilbage i det sydamerikanske land, hvor en pædofil præst i en lang overrække misbrugte børn.

For to uger siden accepterede paven opsigelser fra tre biskopper.

Det skete i forlængelse af, at alle Chiles 34 biskopper i maj tilbød at trække sig efter et møde med paven.

De beskyldes for at have dækket over seksuelle overgreb og misbrug i landet.

De seneste fratrædelser gælder bispestifterne Rancagua og Talca.

Adskillige højtstående personer i den katolske kirke i Chile er blevet beskyldt for at ignorere og dække over sexmisbrug begået af den pædofile præst Fernando Karadima i 1980'erne og 1990'erne.

I 2015 blev Juan Barros udpeget som biskop i Osorno af pave Frans, selv om han var beskyldt for at dække over Karadimas sexmisbrug.

Barros er nu en af hidtil fem biskopper, hvis opsigelse er blevet accepteret af pave Frans. En række chilenske præster, som har været involveret i sagen, er blevet frataget deres kirkelige pligter.

/ritzau/Reuters