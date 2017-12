Paven opfordrer til fred i Jerusalem

Pave Frans opfordrer i sit julebudskab til fred i Jerusalem, og han opfordrer til dialog. Han siger, at Mellemøsten har brug for en tostatsløsning.

- Lad os bede for, at viljen til at genoptage dialogen vil vinde frem mellem parterne, så en forhandlet løsning endelig kan blive opnået. En løsning, som vil muliggøre fredelig sameksistens mellem to stater inden for fælles aftalte og internationalt anerkendte grænser, hedder det.

Den katolske kirkes overhoveds håb om fred bliver udtrykt, efter at spændingerne er taget til regionen i forlængelse af præsident Donald Trumps omstridte beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Mange tusinder var mødt op på pladsen for at høre den pavelige juleformaning - "urbi et orbi" (til byen og verden).

Det var anden gang, paven har talt offentligt om Jerusalem, efter at Trump meddelte sin beslutning den 6. december. Trumps melding udløste øjeblikkeligt demonstrationer og gadekampe en række steder i Israel og på den israelskbesatte Vestbred.

Ved midnatsgudstjenesten juleaften sagde paven, at flygtninge og migranter er ligesom Maria og Josef, der ikke kunne finde et sted at bo i Betlehem. Og troen kræver, at udlændinge hilses velkommen.

Det var et hovedbudskab fra pave Frans, der i år fejrer sin femte jul som overhoved for verdens 1,2 milliarder katolikker.

Under midnatsmessen var omkring 10.000 mennesker på plads inde i Peterskirken. Mange andre fulgte gudstjenesten fra pladsen udenfor.

Paven opfordrede verdens katolikker til ikke at ignorere flygtninge- og migrantkrisen.

- Så mange andre fodspor er gemt i Josefs og Marias fodspor. Vi ser sporene efter hele familier, som er tvunget til at rejse, sagde paven.

- Vi ser sporene efter millioner af mennesker, som ikke selv vælger at rejse, men som er fordrevet.

Selv de hyrder, der ifølge biblen var de første til at se Jesus-barnet, var ifølge paven "tvunget til at leve på kanten af samfundet" og blev opfattet som beskidte, ildelugtende udlændinge.

/ritzau/AFP