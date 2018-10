Penge i kassen: Flere konferencer og kongresser til Nordjylland

ERHVERVSTURISME: Onsdag offentliggøres en rapport om mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark, som konkluderer, at kongresser og konferencer udgør en større og større del af dansk turisme, oplyser VisitAalborg i en pressemeddelelse.

Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark i samarbejde med MeetDenmark, som er det nationale udviklingsselskab for dansk erhvervs- og mødeturisme, og som har VisitAalborg med ved bordet.

Særligt ét segment får fokus, både lokalt og i MeetDenmark-regi: De internationale kongres- og konferencedeltagere. På grund af et højt døgnforbrug over flere dage udgør de en særlig attraktiv gruppe.

Internationale konferencer er big business og samtidig et udstillingsvindue og en unik mulighed for promovering af destinationerne, deres faglige miljøer og disses kompetencer.

Netop i disse dage afvikles således en international konference, ESREF 2018, i Aalborg Kongres & Kultur Center. En konference som er vundet til Aalborg og planlagt i et samarbejde mellem Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet og VisitAalborg siden 2014. Med sine 400 forskere og fagfolk fra hele verden har en international konference som denne, der løber over 5 dage, en omsætningsværdi på 8,2 mio. kr. for byen.

Set på landsplan er antallet af udenlandske deltagere generelt steget. Det lå på 2,6 mio. sidste år, næsten 928.000 flere end i 2010.

- Rapporten dokumenterer kongres- og konferenceturismens store betydning for hele landet. Og det er godt at se den store stigning i antallet af internationale besøgende, specielt til kongresser og konferencer. De internationale kongresser og konferencer er ikke bare værdifulde målt i omsætning på mødemarkedet, men de skaber også værdi for Danmark på mange andre måder. De er platforme til at vise danske faglige og kommercielle spidskompetencer, og når internationale forskere kommer hertil for at deltage i en kongres, er der et godt afsæt for danske forskere til at skabe internationale netværk, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).