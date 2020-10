Penge til wakeboard

NYKØBING:En bevilling på 95.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje har sikret økonomien bag den wakeboardbane, der som et forsøg er stillet op ved "Øen" syd for havnen i Nykøbing.

Foreningen bag det nye idrætstilbud, Wakeboard Mors, mangler dog stadig tilladelse fra Kystdirektoratet og Morsø Kommune, før der permanent bliver mulighed for at stå på vandski, trukket af et kabel.

Den 150 meter lange bane blev i sommer etableret mellem to tårne, det ene på Øen og det anden på lystbådehavnens sydlige mole. Anlægget er i første omgang udlånt af Dansk Vandski & Wakeboard Forbund, og i en prøveperiode fra slutningen af juli til 26. august kunne alle gratis prøve kræfter med sporten. Det var der over 700 i alle aldre, som benyttede sig af.

Nu står anlægget stille. Men Claus Søndergaard, der er formand for den nystiftede forening, håber og tror på, at anlægget kan komme i gang igen til foråret.

- Med bevillingen fra DIF og DGI er vi oppe på at kunne erhverve kablet. Nu går jagten på yderligere midler, så vi også kan overtage det udstyr, som vi har lånt, og til containere til opbevaring, fortæller han.

Samtidig arbejder foreningen på en ansøgning til Kystdirektoratet, der skal godkende, at banen bliver permanent.

3 Kabelanlægget, spændt ud mellem to tårne, er udlånt af Dansk Vandski & Wakeboard Forbund, men Wakeboad Mors har nu pengene til at købe det. Kystdirektoratet og Morsø Kommune skal dog også godkende, at anlægget bliver permanent. Foto: Bo Lehm Foto: Bo Lehm

Midlertidig godkendelse

Kystsdirektoratet gav i sommer en midlertidig godkendelse, og har også sagt god for, at anlægget med de to tårne og kablet kan blive stående. Men aftalen var, at sæsonen skulle slutte med den fem ugers prøveperiode.

- Vi har fået at vide, at det umiddelbart ikke er den værste placering. Og hvis vi får ja fra Kystdirektoratet, kan jeg ikke forestille mig andet, end at kommunen også vil bakke op, siger Claus Søndergaard.

Wakeboardbanen kan komme i vejen for både, der skal i vandet eller på land via et slæbested i bunden af den lille bugt, som banen er spændt ud over. Men udøverne af sporten er indstillet på at holde pause, når slæbestedet er i brug, understreger Claus Søndergaard.