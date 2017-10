Pengeregn over æblerne

SÆBY: Omkring 2003 var der en hel del politikere i det daværende byråd i Sæby Kommune, der smilede overbærende.

Ikke mange troede på, at et hold af frivillige borgere ville kunne passe og vedligeholde Nellemanns Have - et seks hektar stort område ved Sæby med en enestående samling af paradisæbletræer.

I dag er de overbærende smil for længst krakeleret. Og hver torsdag hele året rundt møder omkring 20 frivillige op med havemaskiner, luge og hakke.

Det betyder, at haven i dag fremstår som et enestående rekreativt naturområde, og den økonomiske støtte vil tilsyneladende ikke ende tage.

Senest har haven fået lidt over en halv million kroner fra Realdania til en servicebygning med handicaptoilet, køkken, borde og bænke.

Et pift...

Men ikke nok med det.

Andre private fonde og virksomheder har sikret, at området nu har fået en bålhytte med shelter, ligesom skolehaverne også har fået et pift med flisegange.

For over to år siden indledte Nellemanns Have et samarbejde med Sæbygaardskolen, hvor eleverne får hver deres lille stykke jord til grøntsager, og projektet bliver udbygget år for år.

Mission er lykkes

Alt i alt ser det ud til, at havens store mission med at omdanne området til en folkepark er tæt på at lykkes.

- Nellemanns Have skal jo ikke kun være for havenørder. Den skal være for alle. Og det nye shelter sikrer, at vi kan tilbyde overnatning til for eksempel turister på cykelferie eller folk på vandretur - eller til lokale borgere, der vil prøve en overnatning i haven, siger Birthe Andersen fra Nellemanns Haves Venner, der også gerne tager folk med på en rundvisning.

Også Ole Rørbæk Jensen, der er formand for fonden i Nellemanns Have, fryder sig over den enorme udvikling, der sker i øjeblikket.

- Men vi er slet ikke færdige med at udvikle haven. Vi vil også meget gerne købe det hus, som ligger i udkanten af Nellemanns Have. Huset skal bruges til en café, som skal forpagtes ud, fortæller Ole Rørbæk.