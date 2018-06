Penny Lane i Aalborg solgt

AALBORG: Han er allerede et kendt ansigt i caféen; 33-årige Jonas Hütscher-Hejlesen, der overtager Penny Lane 1. juli.

- Jeg har selv været med til at føre Penny Lane derhen, hvor caféen er i dag, siger han, der har arbejdet i forretningen på Boulevarden i seks år, de seneste to som daglig leder.

- Og hvis jeg skulle prøve kræfter med at være selvstændig, kunne jeg ikke forestille mig et bedre sted end her. Så da muligheden bød sig, skulle det være.

