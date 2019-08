Pension, skat og besparelser: Mette Frederiksen lader os vente på svarene

KØBENHAVN: Statsminister Mette Frederiksen (S) siger nej til formueskat, sådan som nogle af hendes støttepartier foreslår. Det gjorde hun kortfattet klart, da hun torsdag holdt pressemøde i forbindelse med sommergruppemøde i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Ellers var det småt med tydelige svar, ud over at hun vil have et mere retfærdigt og styrket velfærdssamfund efter valgsejren for knap to måneder siden.

Den længe ventede model for valgløftet om tidligere pension for nogle lader fortsat vente på sig.

- Det er en svær opgave, ikke en umulig opgave. Vi tager den på os. Det at lave den konkrete model, så det ikke bliver en diskussion, men en rettighed, det kommer til at tage noget tid. Lige så snart vi er klar med en konkret model, så lover jeg, at vi lægger den frem, sagde Mette Frederiksen på gårdspladsen foran Marienborg i naturskønne omgivelser uden for København.

Et andet valgløfte, som hendes tre støttepartier har bidt mærke i, var at fjerne den årlige nedskæring på to procent for teatre, museer og andre kulturinstitutioner. Her henviste hun til, at det hører under det endnu ikke færdige forslag til finansloven, statsbudgettet for næste år.

- Alt det, vi har sagt op til valget og i valgkampen, det mener vi stadigvæk. Når det kommer til konkrete prioriteringer i finansloven, så må I desværre vente, til vi fremlægger vores forslag til finanslov, sagde hun.

Skatteforhøjelser

De bebudede skattestigninger kunne statsministeren heller ikke komme nærmere ind på.

- Der vil komme nogle skatteforhøjelser, så vi kan finansiere det, vi konkret vil omkring vores børn og ældre. Jeg kommer til at give samme svar på finansloven på indtægtssiden som på udgiftssiden - at det vil vi kunne se, når vi fremlægger vores forslag til finansloven, sagde Mette Frederiksen.

Det mere konkrete i en kommende klimalov kunne hun ikke beskrive nærmere, ud over hvad hun allerede har sagt om at forbyde gratis plasticposer og forhøje afgiften på dem.

Regeringen vil også fremsætte et lovforslag om en velfærdslov, men statsministeren kunne ikke sige, hvornår det kommer, og om det kommer med i lovkataloget, som fremlægges ved åbningen af Folketinget 1. oktober.

- Jeg kommer til at give det samme svar som med finansloven af den enkle årsag, at vi ikke er færdige med lovkataloget endnu, lød det fra Mette Frederiksen.