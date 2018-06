Pensionister bruger masser af penge på ferier

DANMARK: Pensionister og efterlønnere bruger flere penge på hoteller, kroer og rejser end for ti år siden.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at seniorernes feriebudget er steget med hele 34 procent i perioden fra 2010 til 2016.

Det skriver nyhedsbrevet Momentum, som Kommunernes Landsforening udgiver.

For den gennemsnitlige dansker har stigningen i udgifterne til ferie været syv procent i perioden.

Bodil Stilling Blichfeldt er lektor på Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet.

Hun mener, at udviklingen i høj grad er en konsekvens af, at pensionister i dag har en bedre opsparing end tidligere årgange.

- Det er folk, der er polstrede og har tænkt ind, at man skal have et liv, efter man går på pension, siger hun til nyhedsbrevet.

Vant til at tage på ferie

Souschef i Ældre Sagen Jens Højgaard er enig i, at mange pensionister i dag har nogle bedre supplerende pensioner.

- Og så har de i hele deres tilværelse været vant til at tage på ferie. Når de så går på pension og får bedre tid, så er ferier fortsat noget, der står højt på deres ønskeseddel, siger Jens Højgaard.

Han tilføjer dog, at der formentlig fortsat er en gruppe af pensionister, som kun har folkepensionen at gøre godt med. De er formentlig ikke en del af stigningen, siger han.

Selv om pensionisters feriebudget er steget en tredjedel, overgår det i kroner og øre ikke den gennemsnitlige danskers feriebudget.

Pensionister brugte i gennemsnit 8327 kroner på ferie i 2016. Gennemsnitsdanskeren brugte til sammenligning 10.784 kroner på ferie.

/ritzau/