Pensionistpar og sosuer holdt fast under røveri

Midt- og Vestsjællands Politi jagter tre gerningsmænd efter et groft hjemmerøveri hos et pensionistægtepar i Kirke Såby på Midtsjælland.

To sosuassistenter fra Lejre Kommune kom på besøg midt under røveriet, og de blev holdt fast, indtil røverne forsvandt, oplyser politiet.

Det var fredag omkring klokken 23.30, at tre mænd brød ind hos ægteparret, der er 84 og 75 år, og truede sig til familiens dankort.

Ifølge politiet kørte en af gerningsmændene til Hvalsø og forsøgte at hæve penge på kortet, mens de to andre blev hos ægteparret. Der er ikke oplysninger om, hvorvidt det lykkedes manden at hæve penge.

Under røveriet kom to sosuassistenter fra Lejre Kommunes hjemmepleje for at udføre en plejeopgave hos ægteparret, og de blev forhindret i at forlade stedet, indtil røverne forsvandt omkring klokken 03.10.

- Der blev brugt vold under hjemmerøveriet, siger efterforskningsleder Bjørke Kierkegaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Han ønsker ikke at gå i detaljer, men politiet oplyser dog, at både ægteparret og de to sosuer er sluppet med moderate fysiske skader.

- Men de er naturligvis dybt berørte, siger han.

Bjørke Kierkegaard betegner røveriet som usædvanligt groft.

Der er sat gang i en større efterforskning, og politiet efterlyser tre unge mænd, der efter det oplyste er "mellemøstlige af udseende".

Den ene er 16-18 år, 175-180 centimeter høj og spinkel af bygning. Han har kort sort hår. Han var under røveriet iført en sort dunjakke. Det oplyses om ham, at han talte et slavisk sprog.

Den anden er 20-25 år, 180-185 centimeter høj og almindelig af bygning. Også han har kort sort hår. Han havde en sort jakke på og mørke bukser. Om ham oplyses det, at han talte dansk med accent.

Den tredje røver beskrives som 20-25 år, cirka 170 centimeter høj og kraftig af bygning. Han har kort sort hår. Han var iført en lys eller beíge jakke med hætte og sorte handsker. Han havde et sort tørklæde for ansigtet. Også han talte dansk med accent.

Beboere i området og andre bedes henvende sig til politiet, hvis de har set noget mistænkeligt.

Især er politiet interesseret i at høre fra folk, der i tidsrummet mellem 23.00 og 03.30 har set mistænkelige personer eller biler i området omkring Egevej, Magnolievej og Lindevej i Kirke Såby.

Ligeledes er politiet interesseret i at høre fra folk, der har set noget mistænkeligt omkring Nordeas hæveautomat på Skolevej i Hvalsø omkring klokken 01.56 natten til lørdag eller på den seks kilometer lange strækning mellem hæveautomaten og Kirke Såby.

Folk, der har oplysninger, kan henvende sig til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.

