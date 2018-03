Pensionsselskab overvågede kvindes løbe-app

DANMARK: AP Pension overvågede systematisk en piskesmældsramt kvinde via løbeappen Endomendo i en sag om mulig forsikringssvindel.

Det skriver Fagbladet 3F.

Overvågningen kommer bag på seniorjurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk. Hun havde slet ikke forestillet sig, at forsikringsselskaber vil bruge en app som Endomondo ved mistanke om svindel.

- Det er i alles interesse, at der ikke ikke foregår forsikringssvindel. Men det er uhyggeligt, at oplysninger fra en løbe-app kan bruges i sådan en sag, siger hun.

Kvinden fik stillet diagnosen piskesmæld i 2007. Siden 2008 har AP Pension udbetalt penge fra hendes arbejdsmarkedspension på baggrund af, at hun har mistet to tredjedele af sin erhvervsevne. Hun har fået lidt over 200.000 årligt.

Siden 2015 har AP Pension overvåget kvinden på flere måder. De har over tre dage foretaget skjulte videooptagelser af kvinden, når hun færdedes forskellige steder. De har også tjekket hendes Facebookprofil og Endomondo-løbeprofiler.

Selvom AP Pension i første omgang tog hele kvindens udbetaling for tabt erhvervsevne, så får hun nu lov at beholde halvdelen.

Det er sket efter en klage til Ankenævnet for Forsikring. Ifølge Ankenævnet er kvindens gener stadig så store, at hun har krav på halv dækning. Men de giver AP Pension ret i, at hun ikke længere er berettiget til fuld dækning.

AP Pension vil ikke svare på, hvordan de har fået fat på kvindens Endomondo-løbeprofil.

Michael Buksti, presse- og kommunikationsdirektør i AP Pension, vil kun oplyse til Fagbladet 3F, at selskabet følger lovgivningen og branchens regler.