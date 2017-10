Pensionsskræk: Så let kan du få et overblik

ØKONOMI: Faktisk siger hver anden dansker i en ny måling fra Epinion, at de ikke har overblik over, hvad de skal leve af, når de bliver gamle, og hver fjerde har ikke styr på deres pensionsordning.

Men det behøver ikke at være så svært at skabe sig det første overblik, siger konsulent ved Forsikring & Pension Karina Ryberg.

- Hvis man er lidt på bar bund og ikke helt kan huske, hvor man måske kan have pensionsopsparinger henne, så er det godt at starte på hjemmesiden pensionsinfo.dk, siger hun.

På hjemmesiden logger man ind med sit NemID og vælger "Overblik" for at se, hvilke selskaber man har opsparing i.

- Når man så har dannet sig et overblik over sine opsparinger, kan man kigge på, om der er noget, som er så småt, at man skal overveje at flytte det over på en anden pensionsordning, siger Karina Ryberg.

Det er de såkaldte små klatpensioner, man med fordel kan samle ét sted.

- Her er tommelfingerreglen, at (beløb, red.) op til 20.000 kroner er en god idé at flytte, også fordi de kan flyttes rundt gratis, siger Karina Ryberg.

På hjemmesiden kan man desuden få overblik over, hvilke forsikringer ens pensionsopsparinger indeholder.

- Det kan eksempelvis være en livsforsikring eller en invalideforsikring, siger Karina Ryberg.

Og det er måske slet ikke nogen dårlig idé at kigge på lige netop det. Hver femte dansker er ifølge Epinion-målingen fra Forsikring & Pension ikke klar over, at deres pensionsordning også indeholder forsikringer ved eksempelvis kritisk sygdom eller død.

- På den måde kan man vurdere, om der er nogle forsikringer, man bør skrue lidt op eller lidt ned for, alt efter hvad man har behov for, siger Karina Ryberg og fortsætter:

- Kig på beløbene - både pensioner og forsikringer - og spørg dig selv, om du kan leve af det, eller familien kan leve af det, og ud fra det tage stilling til om det er godt nok, det man har, siger Karina Ryberg.

Det er meget individuelt, hvad man egentligt har brug for af pension og forsikringer, mener Søren Skjøth, der er uvildig pensionsrådgiver hos F10 Finans. Men det er vigtigt at tage stilling.

- Det er jo virkeligt noget, man bør ofre noget tid på, for har man ikke sparet nok op, så bliver det måske svært at gå ud og spise eller holde ferie, når man er gået på pension, siger Søren Skjøth.

Det er særligt vigtigt at få kigget på sine ordninger, når der sker nye ting i ens liv som nyt job, køb eller salg af fast ejendom, ægteskab, børn eller skilsmisse. Og det er der mange, der glemmer, fortæller pensionsrådgiveren.

- Du var måske single uden gæld, da du startede din opsparing. Men så lige pludselig har du fået hele pakken - du er blevet gift, du har fået tre børn og har købt et hus til tre millioner. Så bør man forsikre sig bedre i forhold til både ting som død og tab af erhvervsevne, siger Søren Skjøth.

FAKTA Fakta: Tjek din pension - Skab dig et overblik på pensionsinfo.dk.

- På pensionsmåler.dk kan du sammenligne din opsparing med andre på samme alder og med samme indkomst.

- På hjemmesiden faktaompension.dk kan du sammenligne, hvor gode de forskellige selskaber er til skaffe kunderne afkast, samt hvad de koster.

Kilde: Forsikring & Pension.

/ritzau fokus/