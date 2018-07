Perfekt superligadebut til Vendsyssel

FODBOLD: Vendsyssel FF kunne næppe have ønsket sig en bedre start, da vendelboerne søndag spillede den første superligakamp i klubbens historie.

For end ikke et rødt kort til vendelboerne i kampens slutfase kunne forhindre, at Vendsyssels første kamp i den bedste række gav en sejr på 3-2 over OB.

Et kvarter inde i første halvleg kunne Vendsyssel ellers have fået en skidt begyndelse på livet i Superligaen. Moses Opondo smed bolden lige hen i fødderne på en OB-spiller, og det gav Anders K. Jacobsen en stor chance for at bringe gæsterne foran.

Jakob Hjorth reddede dog sin holdkammerat, da han på selve målstregen fik afværget afslutningen fra den tidligere AaB-angriber.

Som første halvleg skred frem, kom Vendsyssel bedre med. Offensivt fik hjemmeholdet godt nok ikke skabt det store, men til gengæld holdt man også OB fra fadet, så Vendsyssels første halvleg som superligahold endte målløs.

Fra anden halvlegs start kom Vendsyssel dog under pres. Først appellerede OB for straffespark, da Anders K. Jacobsen blev nedlagt i feltet. De protester var forgæves, og få øjeblikke senere misbrugte samme Anders K. Jacobsen også en stor hovedstødschance.

Det blev dyrt for fynboerne, for i stedet var det Vendsyssel, der tog føringen syv minutter inde i anden halvleg.

Moses Opondo brød igennem i venstre side, og så kunne han lægge bolden til rette for debutanten Sebastian Czajkowski, der let kunne prikke Vendsyssels første superligamål i nettet.

Efter en times spil blev Vendsyssels gode superligadebut endnu bedre, da vendelboerne også kom foran 2-0. Et indlæg fra Søren Henriksen havnede i panden på forsvarsmakkeren Jakob Hjorth, der på fornem vis headede bolden i mål til stor glæde for størstedelen af de 3084 tilskuere på Nord Energi Arena i Hjørring.

Så var Vendsyssel FF på vej mod en drømmedebut, og vendelboerne kunne også være kommet på 3-0, da en fejlagtig offsidekendelse frarøvede Lucas Jensen en friløber, men ti minutter før tid blev hjemmeholdets sejr bragt i fare. Indskiftede Jeppe Svenningsen nedlagde Kenneth Emil Petersen i feltet. Straffespark til OB og rødt kort til Svenningsen, og da Nicklas Helenius scorede på det følgende straffespark var de 10 Vendsyssel-spillere pludselig sat under hårdt pres.

Faren drev dog midlertidigt over, for syv minutter før tid fik Vendsyssel trods undertallet genetableret 3-1-føringen, da Moses Opondo flot bankede bolden op i det korte målhjørne.

Fem minutter før tid fik OB dog reduceret igen, da indskiftede Mathias Jørgensen lagde bolden op i det fjerne målhjørne, men i kampens slutfase holdt Vendsyssel stand, så den første superligasejr kom i hus.