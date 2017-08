Perfekt VM-start for dansk mixeddouble

BADMINTON: Danmarks bedste bud på en topplacering i mixeddouble ved VM i badminton er blandt de sidste 16 par i Glasgow.

Efter at have været oversidder i første runde vandt sjetteseedede Joachim Fischer Nielsen og Christinna Pedersen deres kamp i anden runde over tyskerne Mark Lamsfuss og Isabel Herttrich med 21-12, 21-8.

Danskerne startede som lyn og torden og kom foran 10-3 og spadserede sættet hjem.

Andet sæt blev kun mere ensidigt, og danskerne kunne strække armene i vejret i triumf efter 35 minutter.

Tidligere tirsdag spillede også den 14.-seedede duo, Mathias Christiansen og Sara Thygesen, sig videre til ottendedelsfinalerne.

Også de sad over i første runde, inden de i anden runde slog Satwiksairaj Rankireddy og Kukkapalli Maneesha fra Indien med 22-20, 21-18.

Danskerne var ovenpå i stort set hele første sæt, som dog alligevel blev tæt til det sidste.

I andet sæt var inderne for det meste knebent i front, men sættet vippede over til danskerne, da de tog fire point i træk fra 15-16 til 19-16.

Kort efter udnyttede de deres anden matchbold.

/ritzau/