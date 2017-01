Med sin OL-guldmedalje i 50 meter fri samt OL-bronzen med holdkappen i Rio leverede svømmeren Pernille Blume en af de mest bemærkelsesværdige præstationer i dansk sport i 2016.Lørdag aften var den præstation med til at sikre hende prisen som Årets Sportsnavn, som hun fik overrakt ved showet Sport 2016 i Herning.- Jeg ville ønske, at I alle kunne opleve det, som jeg mærker. Tusind tak for al den kærlighed, I viser mig, lød det på scenen i Herning fra en rørt Pernille Blume.Prisen uddeles i samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Jyllands-Posten, og med hæderen følger samtidig en check på 75.000 kroner.- Pernille kom til OL uden det store pres, og der var ikke mange danskere, der kendte hende eller forventede sig det helt store fra hendes side, siger DIF-direktør Morten Mølholm i en pressemeddelelse.- Alligevel eller måske netop derfor så tog hun Danmark og hele verden med storm og vandt ikke mindre end to OL-medaljer inden for en times tid. Det var der ingen af os, der havde turde drømme om før OL.Det var 26. gang, at prisen blev uddelt, og Blume vandt foran hækkeløberen Sara Slott Petersen, som vandt sølv ved OL, samt herrelandsholdet i håndbold, der tog guld ved OL.Hun er den fjerde svømmer gennem tiden, som modtager prisen. Tidligere har Mette Jacobsen (1991 og 1995), Lotte Friis (2009) og Jeanette Ottesen (2011) vundet prisen.Sidste år gik prisen til kajakroeren René Holten Poulsen, som til daglig danner par med netop Pernille Blume.Talentprisen gik til brydesportschef Thor Hyllegaard Pedersen, Årets Forbillede gik til håndboldlederen Rikke Nielsen, og Årets Energibundt blev orienteringsløblederen Tim Falck Weber./ritzau/