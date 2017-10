Pernille Vermund vidner for tiltalt storsælger af cannabisolie

HOLBÆK: Formanden for det nye højrefløjsparti Nye Borgerlige, Pernille Vermund, er onsdag mødt op i retten for at vidne i en sag om omfattende salg af cannabisolie.

For Vermund er sagen både privat og politisk. Hun har nemlig købt cannabisolie af den tiltalte Claus "Moffe" Nielsen til sin uhelbredeligt syge mor. Samtidig går hun ind for at lovliggøre cannabis til medicinsk brug.

- Jeg kontaktede Claus i december 2015, da min mor stadig boede hjemme og havde voldsomme ufrivillige bevægelser med arme og ben, siger Vermund i retten i Holbæk.

Her sidder manden blandt andet tiltalt for produktion og salg af 51.659 chokoladeknapper med cannabisolie. Der er ifølge anklageskriftet bestilt produkter for knap 2,7 millioner kroner fra hans hjemmeside, moffe.com.

Den 46-årige murer afviser dog, at han har haft økonomisk gevinst ved salget. Formålet har alene været at hjælpe de syge, lyder det.

Og det var netop, hvad han gjorde for Pernille Vermunds mor, der lider af Huntingtons Chorea, fortæller en tydeligt berørt partiformand i retten:

- Når man har pårørende, som er så syg, og man ved, at det kun går en vej, så gør man, hvad man kan.

Anklageren har med argument om "overflødig bevisførelse" ellers protesteret over, at Vermund og andre af mandens kunder vidner i sagen.

Vermund understreger, at hun er mødt op som privatperson - og ikke partiformand. Men sagen er også politisk, for Nye Borgerlige vil lovliggøre cannabis til medicinsk brug.

Sidste år vedtog et bredt flertal på Christiansborg en forsøgsordning for medicinsk cannabis, der indledes 1. januar 2018. Men Vermund havde "ikke tid til at vente på de nølende politikere", og derfor købte hun olien.

Adspurgt om hun dermed ikke opfordrer til lovbrud, lyder svaret før retssagen:

- Vi går ikke ind for lovbrud. Så når jeg bryder loven, er det noget, jeg selv har truffet en beslutning om. Og det er bestemt ikke noget, jeg vil opfordre andre til at gøre.

- Jeg vil hellere kæmpe for at ændre lovgivningen, siger hun til Ritzau.

Flere andre tilhængere af medicinsk cannabis er også mødt op i Holbæk for at vise deres sympati for den tiltalte og sagen. På retssagens første dag demonstrerede de med budskabet "liv over lov" på skilte og bannere.

Den 46-årige er ikke alene tiltalt for cannabisolien.

Få dage inden sagen begyndte, rettede anklagemyndigheden nye skyts mod ham. Efter fundet af 14 børnepornografiske billeder på hans computer er han også tiltalt for besiddelse af børneporno.

I først omgang nægtede han sig skyldig. Han mente, at tiltalen er anklagemyndighedens forsøg på at begå karaktermord på ham i offentligheden.

Men på retssagens første dag tilstod han alligevel at besidde pornografiske fotos af helt unge kvinder.

Pernille Vermund har ikke sat sig ind i "den del af sagen", men hun understreger, at hun "selvfølgelig tager kraftig afstand fra alt, der har med børneporno at gøre."

