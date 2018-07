Personale skræmte tyven væk

MORS: En meget tidlig morgen i begyndelsen af december sidste år befandt en nu 48-årig mand sig på den forkerte side af en dør ind til Vejerslev Ældrecenter i Vils.

- Jamen jeg lukkede en kat ind, men så var jeg bange for, at der måtte den ikke være. Men da jeg så var kommet ind, kunne jeg ikke komme ud, lød forklaringen til dommeren, da den 48-årige sad i den "varme stol" i retsafdelingen i Thisted.

Den 48-årige mente at huske, at han var påvirket den morgen, men han kunne nu godt huske flere detaljer, blandt andet at han havde brugt en ildslukker til at slå ruden i stykker så han kunne komme ud.

- Og jeg var også bange for de tre kvinder, som kom hen mod mig og virkede vrede, sagde den 48-årige, der åbenbart er så velbevandret i det retslige, at han forklarede, at hvis han rørte ved dem, kunne det ende med en sigtelse for et "røverilignende forhold".

Anklageren ville så også vide noget om de ting, som den 48-årige var sigtet for at ville stjæle. Det kunne den 48-årige dog ikke huske noget om.

Senere samme måned havde han også været inde i en lejlighed i Nykøbing og skulle der have stjålet en dollarseddel sat i ramme og en forstærker, men det afviste den 48-årige blankt og mente, at det var noget den tidligere beboer havde fundet på.

Sammenholdt med politiets forklaring blev det dog besluttet at frafalde den del.

Den 48-årige blev så idømt 30 dages ubetinget fængsel for indbruddet i Vils. Han modtog dommen.