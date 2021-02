Personlig træner og forfatter Anne Bech er død af sygdom

KØBENHAVN:Personlig træner, fitnessinstruktør og tv-personlighed Anne Bech, som har skrevet en række bøger om træning og kost, er død efter et længere kræftforløb.

Det skriver Ekstra Bladet. Familien bekræfter det også på Anne Bechs Instagram-profil.

- Vores smukke Anne er sovet stille ind efter hård sej kamp mod sygdom. Hun var konstant omringet af varme, støtte og kærlighed fra familie og venner, skriver familien.

Anne Bech, der fyldte 42 år i oktober sidste år, blev ramt af en svær kræftsygdom i 2019.

Hun lagde et billede op på Instagram af sig selv, hvor man kunne se, at hun havde barberet sit hår af.

- Et billede siger mere end 1000 ord. Jeg har startet en ikke selvvalgt og hård rejse, lød det blandt andet i opslaget.

Hun har siden da talt åbent om sit kræftforløb og delt opdateringer på Instagram. Hun har også fortalt sin historie i Podimo-podcastserien "Anne Bech har kræft".

Anne Bech blev blandt andet kendt som personlig træner for kendisser som Christiane Schaumburg-Müller, Mascha Vang og Thomas Skov.

De to sidstnævnte har Anne Bech også skrevet bøgerne "Toptrimmet på 12 uger" og "Kom i gang med Mascha Vang" med.

Hun har også medvirket i en række tv- og radioprogrammer om sundhed og træning, ligesom hun også har været en flittig foredragsholder.

Anne Bech har været professionel danser og har efterfølgende brugt sin erfaring med forskellige former for træning til at rådgive andre.

Flere kendte danskere har onsdag kommenteret Anne Bechs bortgang. Blandt andet radio- og tv-vært Peter Falktoft kalder det på Twitter "alt for tidligt, alt for meningsløst".

- Altid glade, altid positive, altid imødekommende, altid inkluderende og evigt skønne Anne Bech er her ikke længere, og det er nærmest ikke til at holde ud, skriver han.

Hun efterlader sig to børn på 12 og 3 år.

/ritzau/