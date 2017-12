Perus vanærede eksleder er overført til hospital fra fængsel

Perus tidligere præsident Alberto Fujimori er i ambulance blevet bragt på et hospital fra det fængsel, hvor han afsoner en dom på 25 år.

Det oplyser lokale medier natten til søndag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 79-årige Fujimoris læge oplyser til tv-stationen RPP, at overførslen til et hospital i Lima er sket efter råd fra hjertelæger, der betegner ekslederens tilstand som livstruende.

Alberto Fujimori er dømt for krænkelser af menneskerettigheder, korruption og for at beordre likvideringer i sin tid som præsident mellem 1990 og 2000.

Hans helbred har i længere tid været skrantende, og hans familie har på den baggrund forsøgt at få ham løsladt.

I juli afviste en domstol en anmodning fra familien om at sætte den vanærede ekspræsident på fri fod.

Perus nuværende præsident, Pedro Pablo Kuczynski, havde forinden antydet, at han overvejede at benåde Fujimori.

Kuczynski understregede, at der i givet fald vil blive tale om en "medicinsk benådning" og altså ikke en benådning for de forbrydelser, som Fujimori er dømt for.

Tusindvis af demonstranter gik på gaden, efter at præsidenten havde luftet idéen om en benådning.

Fujimori kan dog stadig håbe på at få afkortet sin tid i fængslet.

Fredag i denne uge overlevede præsident Kuczynski en afstemning i kongressen om at rejse en rigsretssag mod ham.

Et medlem af kongressen fortalte, at præsidenten kun klarede frisag, fordi han havde lovet medlemmer af oppositionen at benåde Fujimori.

En påstand, som Kuczynskis regering har afvist.

Blandt befolkningen i Peru er holdningen til Alberto Fujimori vidt forskellig, skriver Reuters.

Mange anser ham for at være korrupt diktator, mens andre roser ham for i sin tid som præsident at have genoprettet økonomien og nedkæmpet væbnede oprørsstyrker.

Trods Fujimoris fald er den højrefløjsbevægelse, han startede i 1990'erne, fortsat en politisk magtfaktor i landet

