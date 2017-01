AALBORG: AaB’s peruvianske landsholdsspiller Edison Flores befinder sig af private årsager i hjemlandet, men der er alligevel sydamerikansk islæt i superligaklubben i disse dage.

Den 23-årige angriber Iván Bulos - ligeledes fra Peru - træner med hos aalborgenserne. Ifølge sportsdirektør Allan Gaarde er der ikke tale om nogen decideret prøvetræning. Mere at parterne ser hinanden an. Aftalen er, at angriberen får spilletid i torsdagens testkamp mod Hobro IK.

Iván Bulos har tidligere været på kontrakt hos Standard Liege i Belgien - uden at få debut. Heller ikke et lejeophold i en anden belgisk klub - Sint-Truiden - blev nogen succes.

Størst succes havde angriberen hos Deportivo Municipal i hjemlandet, hvor han i 2015 nettede ni gange i 23 kampe. Det sikrede Iván Bulic en kontrakt med O’Higgins F.C. i den stærkere chilenske liga, men her har det knebet med gennemslagskræften. Tre mål i 22 officielle kampe lyder facit.

Javier Furwasser, der er teknisk direktør i O’Higgins F.C. bekræfter overfor avisen El Tipógrafo, at Iván Bulic har fået løbepas for at jagte mere spilletid i Europa. Danmark nævnes her som et muligt springbræt.

Peruvianeren spillede i september 2015 to A-landskampe for Peru - de eneste hidtil.

Hvad Edison Flores angår, forventer AaB, at han er tilbage i superligaklubben inden ugens udgang.