Peter Madsen bliver frivilligt to uger mere i sin celle

KØBENHAVN: Den drabssigtede Peter Madsen har frivilligt valgt at lade sin varetægtsfængsling forlænge frem til 15. november.

Det oplyser hans advokat, Betina Hald Engmark, mandag formiddag.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer, skriver hun i en sms til Ritzau.

Planen var, at en dommer i Københavns Byret tirsdag skulle have vurderet, om der fortsat var grund til at holde den 46-årige ubådsbygger bag tremmer.

Men med den sigtedes accept er retsmødet nu afblæst.

Der er intet usædvanligt i, at sigtede fra tid til anden frivilligt lader deres varetægtsfængsling forlænge.

Beslutningen er ikke nødvendigvis et udtryk for, at en mistænkt har kapituleret, eller at vedkommende har ændret sit syn på sagen.

Peter Madsen har indtil videre kategorisk afvist politiets påstand om, at han har dræbt den svenske journalist Kim Wall. På samme måde nægter han anklagen om, at han skal have parteret den unge kvinde.

Madsen selv siger, at Wall ved et uheld fik en tung luge i hovedet og døde, da hun 10. august var med ham ude at sejle i den hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus". Ifølge Madsen smed han efterfølgende det intakte lig i havet.

Den forklaring harmonerer imidlertid dårligt med de spor, politiet indtil nu har fundet i sagen. Kim Wall er tilsyneladende blevet parteret med en sav, og hendes bryst og underliv er blevet påført adskillige knivstik.

Retsmedicinere har endnu ikke kunnet fastslå en dødsårsag. Men en undersøgelse af hendes hoved underbygger ikke umiddelbart Madsens påstand om, at hendes død skyldes et slag med en tung ubådsluge.

