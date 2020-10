Peter Madsen erkender at have fået hjælp til flugt

KØBENHAVN:Da livstidsfangen Peter Madsen tirsdag formiddag truede en psykolog og en fængselsbetjent i Herstedvester Fængsel og slap ud i friheden, havde han forinden fået hjælp, mener politiet.

Det fremgår af den sigtelse, som senioranklager Rasmus Kim Petersen onsdag har læst op i Retten i Glostrup. I sigtelsen står der, at flugten skete efter forudgående planlægning med bistand fra en eller flere uidentificerede medgerningsmænd.

Drabsdømte Peter Madsens advokat fortæller efter oplæsningen af sigtelsen, at Madsen erkender sig skyldig i de seks forhold, som han er sigtet for. Og dermed nikker han indirekte ja til påstanden om, at han har fået hjælp.

Det er da også med den begrundelse, at dommer Morten Juul Nielsen har valgt at holde retsmødet for lukkede døre. Netop fordi der kan være medgerningsmænd, vil det kunne forpurre den videre efterforskning, hvis sagens detaljer på nuværende tidspunkt kommer ud.

Madsen er sigtet for at have truet en kvindelig psykolog ved at påstå, at han var i besiddelse af en bombe. På den måde blev han ført til fængslets udgang. Her truede han en mandlig fængselsbetjent til at åbne porten. Det skete tirsdag i tiden fra klokken 10.15 til 10.20.

To ansatte fra fængslet forfulgte Madsen fra fængslet i Herstedlund på den nordlige side af Roskildevej i Albertslund Kommune til den sydlige side af vejen.

På Nyvej i Vridsløselille, som ligger lige på den anden side af vejen, truede han de to med en "pistollignende genstand", som det hedder. Også det er han sigtet for. Og han erkender.

Derefter sprang han ind i en varebil, hvor han rettede den pistollignende genstand mod føreren.

- Hvis du ikke kører, så skyder jeg, skulle Peter Madsen have sagt.

Kort efter ankom politiet. Madsen blev trukket ud af bilen, og klokken 10.25 blev han anholdt. Men hans trusler var ikke forbi. Han påstod nemlig at være i besiddelse af en bombe.

Også det erkender han.

Peter Madsen sad pacificeret iført håndjern i et par timer, hvor politifolk med rifler holdt ham i skak.

Peter Madsen afsoner en livstidsdom, efter at han i august 2017 mishandlede, dræbte og parterede den svensk journalist Kim Wall i sin ubåd. Ligdelene blev smidt over bord.

Under retssagen nægtede Peter Madsen sig skyldig, men han blev idømt fængsel på livstid i Københavns Byret og siden i Østre Landsret.

I første omgang afsonede han i Storstrøms Fængsel i Nørre Alslev på Falster, men efter eget ønske blev han siden flyttet til Herstedvester, hvor andre af landets farligste fanger også sidder.

