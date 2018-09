Peter Madsen indleder kamp mod livstid i landsretten

KØBENHAVN: Fængsel på livstid. Lovens strengeste straf. Det bliver omdrejningspunktet, når Østre Landsret onsdag indleder ankesagen mod kvindemorderen Peter Madsen.

Nærmere bestemt bliver omdrejningspunktet, hvorvidt et enkelt drab er nok til at udløse en livstidsdom, når retspraksis forholdsvis klart siger, at der skal to eller flere drab til.

For landsretten skal ikke vurdere sagens beviser. Landsretten skal ikke tage stilling til, hvorvidt Peter Madsen dræbte Kim Wall og mishandlede hende seksuelt eller ej.

Den del af dommen har den tidligere ubådsbygger og raketentusiast Peter Madsen accepteret. Det er alene strafudmålingen, han vil have lavet om.

Da sagen blev afgjort i Københavns Byret tilbage i april, bad forsvarer Betina Hald Engmark om en dom på 14 års fængsel, hvis ikke retten ville gå med til en frifindelse. Og det ville retten, som det er de fleste bekendt, ikke.

Om Engmarks påstand i landsretten vil være den samme, er uvist. Men ud fra de højesteretsdomme, der findes i drabssager, ligger det nogenlunde fast, at et drab straffes mellem 12 og 16 års fængsel.

I en enkelt sag har Højesteret idømt fængsel på livstid for et enkelt drab. I den sag gik en morfar amok i fogedretten i København. Han dræbte en advokat og sårede sin ekssvigersøn med skud i forbindelse med sag om forældresamvær.

Dengang blev der lagt vægt på, at morfaren nøje havde planlagt sine handlinger, og at han kun fejlede i forsøget på at dræbe svigersønnen, fordi han løb tør for patroner.

Og så blev der lagt vægt på, at han dræbte en advokat på arbejde i retten.

Peter Madsens drab på Kim Wall kan ikke sammenlignes med drabet på advokaten. For nok er der det fællestræk, at Madsen også planlagde sit overgreb mod Kim Wall, men i hans tilfælde var det navnlig brutaliteten og mishandlingen, som førte til den hårde straf.

Peter Madsens ankesag kommer til at køre over tre dage. Det er længe for en såkaldt stafudmålingsanke. Det hænger sammen med, at den flere hundrede sider lange dom fra byretten skal gennemgås. Der ventes dom 14. september.

/ritzau/