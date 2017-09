Peter Madsen lader sig mentalundersøge frivilligt

KØBENHAVN: Den drabssigtede Peter Madsen har indvilget i at lade sig mentalundersøge, oplyser specialanklager Jakob Buch-Jepsen til TV2.

Dermed undgår anklagemyndigheden at lade ham tvangsindlægge for at gennemføre mentalundersøgelsen.

Peter Madsen er sigtet for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall og for at have parteret hendes lig og kastet det i vandet fra sin hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus".

Peter Madsen selv siger, at Kim Wall fik en tung luge i hovedet, faldt flere meter ned og døde.

Der var ifølge ham tale om en ulykke. Og godt nok erkender han, at han kastede liget i havet, men han nægter at have parteret det.

Ved et retsmøde 5. september krævede specialanklager Jakob Buch-Jepsen Peter Madsen mentalundersøgt. Og Københavns Byret bestemte, at det kunne ske under tvangsindlæggelse.

Peter Madsen nægtede nemlig på det tidspunkt frivilligt at lade sig undersøge. Men det har nu ændret sig.

- Vi har i fredags fået ændret i retsbogen, således at mentalundersøgelsen nu kan ske ambulant i stedet for under tvangsindlæggelse, siger Jakob Buch Jepsen til TV2.

Det betyder, at Peter Madsen kan blive i fængslet og herfra blive transporteret frem og tilbage til der, hvor mentalundersøgelsen skal foregå.

En mentalundersøgelsen består blandt andet i samtaler med en psykolog, en læge og en socialrådgiver.

/ritzau/