Peugeot 3008 holder hele vejen

BILER: Om en lille måneds tid tager den danske biljury hul på kåringen af Årets Bil i Danmark 2018. Afløseren for Årets Bil 2017 - Peugeot 3008 - skal findes.

Vi har taget et tjek på den - holder den stadig som værdig vinder af titlen i fjor? En række andre SUV-modeller er siden kommet til, har de mon overhalet franskmanden?

Nej, generelt ikke. Selvfølgelig byder nogen af dem ind med nyskabelser, som Peugeot’en ikke har, men generelt fremstår 3008 stadig som en Årets Bil.

Vi har gen-testet den med mindste dieselmotor i Allure-versionen til 359.000 kr. Det er et fint valg såvel motor som udstyrsmæssigt.

Motoren er en 1,6 liters diesel på 120 hk. Umiddelbart lyder det måske ikke af så meget til en bil i den størrelse, og 3008’eren fås da også med to kraftigere dieselmaskiner på henholdsvis 150 og 180 hk, men de fleste vil givet være tilfredse med mindste diesel - især fordi den har et fornuftigt moment på 300 Nm ved 1750 omdrejninger, så dens sejtræk opleves som kraftigere end motorstørrelsen lægger op til.

Og ender efterårets politiske forhandlinger om nye bilafgifter op med, at bilernes miljøprofil - herunder ikke mindst brændstofforbruget - skal have afgørende betydning for afgifts-satserne, ja så vil 3008 med 1,6 dieselmotoren have et trumfkort på hånden.

Ifølge fabrikken kører den høje og rummelige familiebil 26,3 km/l ved blandet kørsel - et forbrug jeg dog ikke nåede under testen, men den bon’ede ud med flotte 19,8 km/l.

Et godt match

Testbilen var som nævnt med mellem udstyrsniveauet Allure, som sammen med 1,6-dieselen er et godt match til 3008’eren. Det byder bl. a. på klimaanlæg, vognbaneassistent. blinkvinkel-advarsel, aut. nødbremse, skilte-genkendelse og fartpilot.

Sidstnævnte kan i øvrigt udskiftes til en såkaldt aktiv fartpilot, der selv holder afstand til foran kørende. Merprisen er 7500 kr. - penge der både af komfort- og sikkerhedsmæssige grunde er givet rigtig godt ud.

Udover glimrende kørekomfort og lavt støjniveau demonstrerer Peugeot 3008 på vejen sikre og forudsigelige køreegenskaber, der kun får et lille rids i lakken af en vis sidevindsfølsomhed - som det så ofte opleves i mange høje SUV-modeller.

Men overordnet ændrer det ikke ved, at den rummelige familiebil - både i kabine og bagagerum - er værdig til at køre rundt med titlen som Årets Bil - indtil en ny udnævnes senere på efteråret.