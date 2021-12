Pia K: - Alle skal kigge Støjberg i øjnene, når de stemmer om hendes værdighed

KØBENHAVN:Dansk Folkeparti har meddelt Folketingets administration, at partiet vil have ophævet clearingaftalen, når der skal stemmes i Folketinget om Inger Støjbergs værdighed.

Det betyder, at alle medlemmer af Folketinget skal møde frem og fysisk afgive deres stemme, hvis de vil være sikre på resultatet.

- Det er væsentligt for os, at man er på pladserne i Folketingssalen. At man kigger hinanden - og ikke mindst Inger Støjberg - i øjnene, når man siger, hvad man mener.

- I stedet for at man kan sidde og følge afstemningen oppe fra sit kontor på et tv. Det synes jeg ikke, er ordentligt, simpelthen. Og derfor har vi bedt om at få ophævet clearingaftalerne, siger stifter af Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard.

Normalt bruger Folketinget clearingaftaler, når der skal stemmes. Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde.

Men den er nu opsagt af Dansk Folkeparti. Og dermed vil hver en stemme tælle, når afstemningen bliver afholdt.

- Det er normalt meget fornuftigt med clearingaftaler, for der er jo meget andet arbejde i Folketinget end at stemme.

- Men netop på tirsdag, hvor det er historisk, når vi skal dømme et medlem uværdigt, synes vi, at alle skal være på pladserne og stemme, siger Pia Kjærsgaard.

- Det vil selvfølgeligt være svært for ikke mindst Venstre og De Konservative at dømme så tæt en relation uværdig til at sidde i Folketinget. Så der skal man ikke kunne sidde og gemme sig bag en clearingaftale. Der skal men ned og bekende kulør.

Onsdag stod det klart, at et flertal i Folketinget vil kende tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget.

Det sker, efter at hun mandag modtag 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten for forsætligt at have brudt ministeransvarsloven.

Da Folketinget vedtog Rigsretten mod Inger Støjberg ophævede Dansk Folkeparti også clearingaftalen.

Det endte med, at 139 stemte for, 30 stemte nej og 10 medlemmer ikke mødte op. Deriblandt Frie Grønnes Uffe Elbæk og Sikandar Siddique, der glemte at stemme, da det var deres tur til at gå i salen.

Sidstnævnte har efterfølgende forklaret, at han ikke modtog en sms om, at det var hans tur til at stemme.

