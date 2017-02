KØBENHAVN: To politiheste draperet med rød-hvide Dannebrog fra saddel til hale stod forrest, da Dansk Folkepartis folketingsgruppe og partifæller tog imod Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, på hendes 70 års fødselsdag.

Op ad hovedtrappen til Folketinget sang DF-politikerne fødselsdagssang for hende, mens de dannede spalier og viftede med dannebrogsflag og DF-faner.

Der var også dannebrogsflag på ruden foran de folketingsbetjente, som modtager besøgende i Folketinget.

Partiet holdt gruppemøde i Snapstinget, hvor Pia Kjærsgaard blev fejret.

- Pia har altid gået meget op i, at vi har politiheste. De kom så frivilligt og ulønnet ind og ville bakke hende op på hendes fødselsdag. Pia er blevet en del af magten, fordi hun er Folketingets formand.

Kæmper kampen

- Men hun kæmper stadig kampen for dem, der har svært ved at få deres ting igennem. Foreningen af politiheste har haft problemer med at få flertal i Folketinget for at bevare hestene, siger DF’s gruppeformand, Peter Skaarup.

Han var med, da Dansk Folkeparti med Pia Kjærsgaard i spidsen blev stiftet i 1995 efter et kaotisk landsmøde i Fremskridtspartiet.

Folketingets nestor, Venstres mangeårige minister Bertel Haarder, påpeger, at Pia Kjærsgard er forblevet sig selv. Så hun samler ikke mere, end hun gjorde, før hun blev Folketingets formand, mener han.

En præstation

- Jeg respekterer hende, for alt det hun har bedrevet. Hun kom ind som et meget menigt medlem af et stort parti og vippede stifteren af pinden for så derefter selv at føre partiet

op til endnu større højder, siger Bertel Haarder.

- Det er en præstation.

Pia Kjærsgaard er "dronningen af Dansk Folkeparti", mener han.

Finansminister Kristian Jensen (V) roser Pia Kjærsgaard for at kæmpe for Folketingets sag mod "stærke interesserer omkring regeringen, enkeltpartier og særinteresser".

- Den største ros skal gives, for den ansvarlighed hun havde som leder af Dansk Folkeparti i de ti år under VK-regeringen, siger Kristian Jensen og tilføjer:

- Hvor hun var med til at træffe mange tunge beslutninger, som har været med til at gøre den danske økonomi stærkere og velfærdssamfundet mere robust.

/ritzau/