Pige på farlig hundeluftertur på isen

SALLINGSUND:En pige var tirsdag eftermiddag taget på gåtur med sin hund ud på den usikre is på Sallingsund syd for Nykøbing.

Den livsfarlige ekspedition blev afbrudt ved 16.30-tiden, da en 40-årig mand fik øje på pigen. Hun befandt sig da 3-500 meter ude på isen, ud for en lokalitet ved navn Tappen ved Sallingsundvej, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Manden fik råbt pigen an, hvorefter både hun og hunden heldigvis kom sikkert i land.

Jørgen Jensen kan ikke sige noget om identiteten på pigen, ud over at hun menes at være mellem 7 og 10 år gammel.