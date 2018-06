Se billederne: Krøltop fik pigehvin fra første sang

THISTED: Pigerne hvinede og skreg fra første nummer, da krøltoppen Christopher gik på scenen som første navn til Thy Rock fredag eftermiddag.

- Er I klar til at blive blæst igennem, spurgte popsangeren, der sang hit på hit.

Foto: Bo Lehm

I front foran scenen var sangerens unge fans af hunkøn, der vuggede med på popperler som First Like og Mine Mine Mine for til sidst at skrige på ekstranumre. Men også de lidt ældre fans havde fundet vej til Dyrskuepladsen. Blandt dem var thyboerne Carina Nielsen og Dorthe Skov på 40 og 48 år.

- Vi er her for at høre noget god popmusik. Mændene kommer først senere, smilede de.

Til koncerten med Christopher var 3000 til 4000 publikummer på plads.

Foto: Bo Lehm