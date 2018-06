Pighajer spolerer Hirtshals-fiskeres fangstmuligheder

HIRTSHALS: Fiskerne i Hirtshals haler for tiden masser af fisk ind, men det er de forkerte fisk, som ender i nettene.

Store stimer af arten pighaj svømmer nemlig rundt tæt ved kysten og ryger i fiskernes net.

Da det er en fredet fisk, ødelægger det fiskernes fangster.

Det siger Niels Kristian Nielsen, formand for Hirtshals Fiskeriforening.

- Det er meget unormalt. Der kan være en enkelt eller to en gang imellem, men lige nu er der rigtig store stimer, og man kan ikke rigtig fange noget, fordi hver gang man sætter noget ud, er der pighajer, og der er utroligt mange, siger han.

Formanden fortæller, at en fisketrawler har fået omkring 150 hajer i nettet på en gang, men fiskerne får ikke noget ud af de store mængder fisk.

- Pighajer er en fredet art i EU-farvand, og man må ikke bringe dem i land. Man skal sætte dem ud igen, i håb om at de overlever, selv om de er døde, og det er problemet.

- Mange af fiskerne synes, at det er lidt noget nonsens, når man fisker 200 til 400 kilo fisk, at man så bare skal sætte dem ud igen, siger Niels Kristian Nielsen.

Det er usædvanligt, at pighajerne kommer så tæt på land, men det er Niels Kristian Nielsens formodning, at det er, fordi der er en masse føde tæt ved kysten.

- Det kan man ikke gøre noget ved. Man kan lade være med at fiske, men fiskerne skal jo tjene penge og håbe, at de kan fange nogle andre arter.

- Men lige nu er der så mange hajer, at de bliver nødt til at sejle i land og vente på, at det de forsvinder igen, siger Niels Kristian Nielsen.

Pighajen er ikke farlig for mennesker, men hvis man støder på et eksemplar på stranden, skal man passe på. Piggene på hajens ryg indeholder en mild nervegift.

En pighaj kan blive op til halvanden meter lang og vejer omkring 10 kilo.

/ritzau/