Pirater med masser af speed slog Frederikshavn

ISHOCKEY: På tempoet var det tydeligt, at der kun er 15 dage til Aalborg Pirates skal spille den første tællende kamp i denne sæson, mens der går yderligere 14 dage for Frederikshavn White Hawks, de de to mandskaber onsdag aften tørnede sammen i en testkamp i Frederikahavn.

Aalborg Pirates vandt kampen med 7-3, og sejren var ikke for lille i en kamp, hvor aalborgenserne med meget direkte spil og meget hurtige pasninger ofte fandt let vej igennem høgenes defensiv.

Begge mandskaber stillede med reserven i mål - for Frederikshavn, fordi Tadeas Galansky er ude i yderligere nogle dage med en lyskeskade - derfor var den unge Aphiwat Sengthaisong i mål for White Hawks, mens Jesper Wulff vogtede piratburet.

Piraterne kom klart bedst fra start og efter fire minutters spiller kunne Mike Namee bringe holdet foran efter godt forarbejde fra Nikolaj Carstensen og Jeppe Jul Korsgaard.

Frederikshavn svarede dog hurtigt igen med en scoring fra Kristian Jensen, der dundrede pucken i nettet i powerplay, men Aalborg kunne også i powerplay med en scoring fra Jack Walker, der allerede ligner en meget spændende signing i offensiven.

Kort efter blev det også 3-1 ved Mikkel Højbjerg - igen efter godt forarbejde fra Jeppe Jul Korsgaard.

Kort inde i anden periode kunne Kristian Jensen reducere til 3-2 med sin anden scoring efter en skidt retur fra Jesper Wulff på et skud fra Christopher Frederiksen, men nyerhvervelsen Thomas Spelling bragte igen piraterne i front med to mål, efter høgene ellers havde overlevet fire minutter i undertal.

Lige før anden periodes udløb fik Martin Højbjerg foræret en puck på blueline og scorede sikkert alene med Sengthaisong.

I tredje periode fik Frederikshavn endelig mål fra en anden spiller en Kristian Jensen, da Cam Spiro scorede på en assist fra Dale Mitchell.

Mod slutningen af kampen fik Frederikshavns Simon Grønvaldt en game misconduct-straf for at gå for hårdt til Lasse Bo Knudsen, og i powerplay scorede David Friedman til 6-3, inden backen Aaron Harstad sendte et slagskud i mål fra blueline.

Efterfølgende røg også Aaron Harstad tidligt i bad med en matchstraf efter et grimt hit på Kristian Jensen. Og derefter røg også Dale Mitchell og Victor Panelin Borg tidligt i bad efter et slagsmål.

De to hold mødes torsdag aften i Aalborg.

Den danske liga begynder 14. september, men allerede 30. august spiller Aalborg Pirates første kamp i Champions Hockey League på udebane mod ZSC Zürich Lions.