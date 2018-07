Piraterne forstærker med canadisk back

ISHOCKEY: Aalborg Pirates forstærker sig med den 26-årige canadiske back, Spencer Humphries. Han kommer nu til Aalborg efter et par sæsoner i Norge.

- Efter det stod klart, at Martin Lefebvre tog med Brandon Reid til Krefeld, så har vi været på udkig efter en stærk offensiv back, der kunne forstærke holdet. Udover en stærk offensiv spillestil, så skulle han også kunne bidrage defensivt, og det føler vi at have fundet i Spencer samtidig med sat han er højre fattet, siger sportschef Ronny Larsen.

I sin første sæson i Stavanger Oilers blev Spencer Humphries den mest scorende back i ligaen med 14 mål i 45 kampe. I den sæson endte han også med at løfte mesterskabet og har været med til at spille Champions Hockey League for Stavanger.

I 2012 blev Spencer draftet af Traktor Chelyabinsk i KHL-draften og endte med at spille 17 kampe i KHL, inden han vendte hjem til Nordamerika.

- Spencer er en hårdtarbejdende back, der bliver en stærk skudtrussel fra blueline i powerplay, men han har også farten i skøjterne til at bryde modstandernes hurtige opspil. Han placerer sig rigtig godt i forhold til spillet og bringer masser af erfaring, slutter sportschef, Ronny Larsen.

Spencer Humphries kommer til Aalborg om nogle uger og påbegynder træningen sammen med resten af holdet i starten af august.