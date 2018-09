Piraterne håber igen at drille de store

ISHOCKEY: Aalborg Pirates fik en meget imponerende start på den første deltagelse i Champions Hockey League, da holdet i sidste uge over to kampe samlede hele tre point på udebane, da det blev til nederlag efter overtid i Zürich og sejr efter overtid i Wien.

Torsdag aften skal holdet spille den første hjemmekamp i turneringen, når Vienna Capitals gæster den nyligt omdøbte Bentax Isarena til det omvendte opgør af lørdagens triumf.

- Det er vel rimeligt nok, at folk har fået lidt forventninger til os efter det, vi leverede i de første to kampe. Men samtidig ved vi også, at modstanden her er på så højt et niveau, at det hurtigt kan gå helt galt. Så vi kan ikke slappe af på nogen punkter, lyder det fra direktør Thomas Bjuring.

- Men omvendt tænker jeg også, at hvis spillerne leverer, som de har gjort i de første to kampe, så kan vi godt lave et resultat igen. Og vi vil meget gerne drille dem endnu engang, siger han.

Aalborg Pirates oplevede masser af stemning i de to udekampe, selvom tilskuertallene ikke var enorme.

Særligt i Østrig var der masser af gang i de cirka 2400 tilskuere, der dukkede op til kampen i Erste Bank Arena.

Nu håber direktøren, at der også kommer mange for at støtte holdet i aften.

- Det er ikke imponerende tal, men jeg kan da mærke, at der er kommet lidt større interesse for kampene, efter de gode resultater vi leverede på udebane. Jeg håber, at der sælges endnu flere billetter på dagen, men på nuværende tidspunkt regner jeg nok ikke med mere end omkring 2000 tilskuere.