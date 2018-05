Piraterne henter talent i Herning

ISHOCKEY: 19-årige Oliver Gatz Nielsen vender hjem til Aalborg efter et par sæsoner hos Herning Blue Fox.

Oliver Gatz Nielsen har spillet U17 og U20 i Aalborg og fik sin debutkamp for Aalborg Pirates i sæsonen 2014/15, hvor han debuterede som bare 17-årig.

Assistenttræner for Aalborg Pirates er glad for tilføjelsen af den unge back.

- Oliver er opvokset i aalborgensisk ishockey og han kender byen og alle omkring holdet, hvilket gør det nemmere for ham, at finde ind på holdet. Han er et stort backtalent og vi er sikre på, at han kan udløse potentialet her i Aalborg, siger Ronny Larsen.