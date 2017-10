Piraterne kom igen mod SønderjyskE

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har haft det svært på udebane på det seneste, og det aftryk skulle holdet forsøge at vaske af sig, da de søndag aften var på besøg hos SønderjyskE. Nordjyderne startede med at komme bagud, men vidste stærk moral og vandt til sidst kampen 1-4.

Kampen var små otte minutter gammel, da Justin Hache på en assist fra Ronie Brobak bragte hjemmeholdet foran. Den føring hold i cirka ti minutter, før Kirill Kabanov satte udligningen ind, assisteret af Martin Højbjerg.

Kort efter udligningen opstod der tumult, hvor begge hold fik smidt to spillere i skammekrogen. Pierre Olivier-Morin måtte se til fra sidelinjen i 25 minutter efter at have bragt spillet i miskredit.

Halvdelen af anden periode var spillet, da piraterne kom foran. Clay Anderson afsluttede et opspil fra Julian Jakobsen og Martin Højbjerg og gjorde det til 1-2. Under et minut senere blev det endnu bedre for Aalborg Pirates, da Olivier Hinse gjorde det til 1-3 efter assist fra Martin Lefebvre.

Den hastighed blev målene dog ikke ved med at falde i. Faktisk skulle der gå 20 minutter, før kampens næste - og sidste - mål faldt. Med små ti minutter tiblage af kampen var det Mikkel Højbjerg, der afgjorde kampen definitivt med målet til 1-4.