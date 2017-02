AALBORG: Efter White Hawks’ nederlag til Odense Bulldogs havde Aalborg Pirates onsdag aften chancen for at stikke yderligere af i toppen af Metal Ligaen. Det krævede blot en sejr over gæsterne fra Gentofte Stars, og trods en meget rodet og uskøn anden periode, så tog piraterne en fortjent 4-2-sejr på egen is.

Første periode startede ganske som de fleste af de 2412 fremmødte tilskuere havde håbet på. Haluret havde ikke engang rundet det andet minut, før Peter Quenneville efter lidt småspil foran gæsternes mål fik pucken i mål. Glæden blev endnu større blot et minut efter, da Sebastian Andersen gjorde Quenneville kunsten efter og stensikkert satte 2-0-scoringen ind.

Derefter gik piraterne en smule ned i tempo, selvom det netop var for høj fart, der betød, at Anders Overmark måtte forlade isen efter godt syv minutters spil efter et uheldigt sammenstød med banden.

Gentofte kom bedre med, som perioden skred frem, blandt andet ved at skrue en smule op for det fysiske i spillet. Det kostede midt i perioden gæsternes Luis Blak Olsen 10 minutter i skammekrogen for usportslig opførsel efter lidt tumult bag Gentoftes mål, der på afstand egentlig ikke så så voldsomt ud endda.

Flere scoringer blev det dog ikke til i de første 20 minutter. Anden periode var dog kun fire minutter gammel, da Teemu Virtala bragte spændingen tilbage i opgøret med sin reducering til 2-1 i en situation, hvor de fleste egentlig troede, at spillet ville blive stoppet efter en forseelse af Henry Hardarson.

Forseelser var der dog rigeligt at tage af i anden periode, hvor uret i flere omgange stod stille i flere minutter på grund af forvirring og skærmydsler. Først var det gæsterne, der i små seks minutter ikke oplevede at være fuldtallige på grund af en sekvens af udvisninger, inden det var de nordjyske piraters tur til at sende spillere i strafboksen på stribe.

Ingen af holdene var dog særligt gode til at udnytte deres overtalssituationer, selvom udligningsmålet til 2-2 faldt i et Gentofe powerplay. Christoffer Lindhøj udnyttede et kommunikationssvigt i Pirates’ opspil og satte sikkert pucken i rusen alene med Ronan Quenemer.

Pirates, der tydeligt lod sig tirre af gæsternes fysiske spil - og et par upopulære dommerkendelser - døjede med at finde det polerede spil frem igen, men et par minutter inden anden periodepause lykkedes kombinationerne dog. En veludført angrebsopbygning snød Gentofteforsvaret og vupti, så var Henry Hardarson fri til at genetablere en nordjysk føring.

Det fine spil tog piraterne med ind i tredje periode, og to minutter efter den sidste pause blev føringen så udbygget. Andrew Blazek fyrede af fra distancen, og efter en afretning eller tog svævede pucken i mål.

Gæsterne fra Gentofte forsøgte at holde fast i det fysiske, men Aalborg Pirates lod sig ikke tirre denne gang og holdt fokus på spillet med pucken. Derfor var det også nordjyderne, der efter scoringen sad på det meste af kampen og truede mest.

Ingen af holdene formåede dog at sætte pucken yderligere i nettet, og derved endte det med en tomålssejr til Aalborg Pirates.