Piraterne smadrede topholdet

ISHOCKEY: Aalborg Pirates henter ind på førstepladsen i Metal Ligaen, efter holdet søndag besejrede topholdet fra Herning Blue Fox med hele 8-2 i Gigantium Isarena - den anden storsejr på hjemmebane i denne uge. Dermed er Herning nu foran med syv point - midtjyderne har 14 kampe tilbage af sæsonen, mens der for piraterne resterer 13 kampe.

Første periode var ikke overraskende jævnbyrdig mellem de to tophold. Piraterne lagde aggressivt ud fra start, og Herning blev hurtigt svækket, da backen Ludvig Adamsen efter bare et par minutter måtte kravle fra isen og gå direkte i omklædningsrummet med det, der lignede en alvorlig skade i det ene ben.

Aalborg tog også føringen kort inde i kampen i holdets første powerplay. Christopher Frederiksen lagde en fin pasning ned til Jeppe Jul Korsgaard, der trak ind foran mål, og i to omgange lykkedes det ham at passere Ahonen i Herning-buret.

Gæsterne kom sig dog hurtigt over chokstarten, og som perioden skred frem, blev de farligere og farligere. I andet powerplay lykkedes det Herning at udligne. Jan Dalceky fik en god pasning ved siden af mål, og herfra fintede han pasningen og lagde den i stedet ind bag Tadeas Galansky.

Herning havde chancen for at tage føringen, da hyperfarlige Branden Gracel fik en friløber, men her lykkedes det Galansky at komme op med en fin redning.

Anden periode blev til gengæld ren dominans for hjemmeholdet, der har vist sig stærke på hjemmebane i den seneste tid. Onsdag aften blev Herlev besejret med hele 13-1, og piraterne fortsatte dominansen søndag. Martin Højbjerg var den store spiller i anden periode, hvor han med to scoringer sendte aalborgenserne på sejrskurs.

Først lavede han en glimrende soloaktion og satte sin direkte oppasser, inden han sendte pucken op i nettaget, og derefter var han klar med sidste stav på pucken ved den fjerne stolpe i en hurtig piratomstilling i powerplay.

Det blev også 4-1 inden anden periodes udløb, da Nikolaj Carstensen dukkede op i slottet og sendte endnu en puck ind bag Ahonen.

I starten af tredje periode blev det også 5-1, da Olivier Hinse kunne score helt tæt under mål, og midtvejs i perioden kunne Pierre-Olivier Morin gøre det til 6-1 med et trækskud fra blueline, efter Herning havde byttet keeper. Og bare 30 sekunder senere udnyttede piraterne et powerplay fire imod tre, og Martin Lefevbre dundrede pucken op i nettaget.

To minutter senere kunne Morin scoret sit andet mål i kampen på en friløber til 8-1, inden Herning fik et trøstmål kort før tid.

Næsten kamp er tirsdag aften ude mod Hvidovre Fighters.