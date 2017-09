Piraterne sønderskudt i Odense

ODENSE: Det blev langt fra nogen god start for Aalborg Pirates, da de i sæsonens første kamp blev slået med 5-1 ude mod Odense.

Straks da kampuret havde rundet 9 minutter scorede søren Nielsen fra Odense på en assist fra Dale Mitchell. Om det var frustration over det eller ej skal være usagt, men minuttet efter fik Victor Panelin-Borg kampens anden udvisning for at fælde en modstander med staven, og det overtal udnyttede Odense, da Dale Mitchell satte pucken i mål til 2-0, der også var stillingen efter første periode.

Aalborg Pirates havde dog ikke mistet modet, og bare et minut inde i anden periode sørgede Martin Lefebvre for lidt spænding i opgøret igen, da han scorede til 2-1.

Det blev dog det eneste mål, piraterne fik scoret, og med hele tre mål i tredje periode tog Odense stensikkert sejren. Først var det Søren Nielsen, der i tredje periodes start gjorde det til 3-1, inden Jakob Wittendorf med to scoringer i det sidste minut afgjorde kampen.