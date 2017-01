Hun er mester i at netværke

Målet knækkede Herlev, og Julian Jakobsen kunne i tredje periode udbygge til 4-2. Mikkel Højbjerg stod for oplægget.

Måske piraterne fik en ordentlig opsang i pausen, for de kom blæsende ud til anden periode, og efter blot 24 sekunder var der balance i regnskabet. Mikkel Højbjerg scorede fint sat op af Julian Jabobsen. Piraterne havde dog fortsat ikke styr på kampen, der var forholdsvis lige. Så det var ikke helt ufortjent, at gæsterne atter kom foran efter godt 33 minutter. Målscorer var igen Jordan Knackstedt.

Herlev bed således godt fra sig og var foran to gange, inden piraterne fik vendt kampen og vandt 5-2.

AALBORG: Efter tre nederlag på stribe skulle Aalborg Pirates fredag forsøge at komme tilbage på sporet hjemme mod metalligaens bundprop, Herlev. Det lykkedes, men ikke uden sværdslag.

