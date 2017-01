RØDOVRE: Aalborg Pirates cementerede søndag deres status som landets pt. bedste ishockeyhold. Det skete, da holdet trods mange skader formåede at vinde med 2-1 på udebane mod Rødovre Mighty Bulls.

Piraterne vandt fredag aften over Herlev, hvor man igen havde de to ungdomslandsholdsspillere Jeppe Jul Korsgaard og Tobias Ladehoff med, men til gengæld fik holdet i den kamp tre nye spillere på skadeslisten.

Alligevel fortsatte piraterne deres triumftog i toppen af ligaen. Andres Overmark og Bryce Reddick scorede de to mål i henholdsvis første og anden periode, mens Thomas Olsen stod for den enlige scoring for hjemmeholdet til 1-0 midtvejs i første periode.

Dermed er Aalborg Pirates igen seks point foran Odense Bulldogs i spidsen af Metal Ligaen - og begge hold har nu spillet 32 kampe.