Gaarde: Unfair at måle Wieghorst efter fem kampe

Nederlaget var piraternes sjette i denne sæson, men de indtager fortsat Metalligaens førsteplads med et komfortabelt forspring ned til Odense på andenpladsen.

Der var herefter stilstand resten af kampen, og Aalborg Pirates formåede ikke at hente de forsvarende mestres 3-1-føring.

Hjemmeholdet fortsatte med at dominere begivenhederne i anden periode, men de kunne ikke få pucken forbi Aalborgs målmand Ronan Quemener. Og i stedet kunne Aalborg Pirates Andres Blazek reducere til 2-1 med seks minutter tilbage af perioden.

Efter syv minutters spil modtog Aalborg Pirates-spilleren Sebastian Brinkman Andersen kampens første udvisning, og det udnyttede Esbjergs Tyler Fiddler halvandet minut senere til at bringe hjemmeholdet foran.

På udebane tabte piraterne 3-1, og set på spil og chancer var det også helt fortjent, at værterne fra Esbjerg tog sejren.

AALBORG: Isens tophold, Aalborg Pirates, vandt for bare 14 dage siden over Esbjerg Energy, men tirsdag aften måtte de give fortabt mod mesterholdet.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies