HERLEV: Med tirsdagens 6-2-sejr i Herlev sikrede Aalborg Pirates sig endegyldigt førstepladsen i Metal Ligaen i ishockey.

En præstation, der nærmest møder forbløffelse hos direktør Thomas Bjuring.

- Min umiddelbare reaktion er, at jeg synes, det hele virker en smule surrealistisk, og jeg tror ikke helt, at det er gået op for mig endnu, at vi gjorde det, siger Thomas Bjuring.

Med grundspilssejren har piraterne nemlig overtrumfet flere økonomisk væsentlig stærkere modstandere.

- Jeg troede egentlig, at det var umuligt, og jeg ved heller ikke, om der er nogen, der har præsteret noget lignende før. Vi har ligaens syvende største budget, og alligevel har vi ført grundspillet fra start til slut, siger Thomas Bjuring.

Grundspilssejren betyder, at Aalborg Pirates er førstevælger, når modstanderen i kvartfinalen skal udpeges tirsdag.

- Vi har selvfølgelig allerede talt lidt om, hvem det kunne være godt for os at møde, men vi har ikke truffet nogen beslutning endnu, lyder det fra Thomas Bjuring.