Pirates-boss efter nedtur: Vores værste hjemmekamp i år

ISHOCKEY: Efter seks sejre i træk kom Aalborg Pirates søndag ned på jorden igen, da det hjemme i Bentax Isarena blev til et 0-2-nederlag mod Herning Blue Fox.

Og piraterne fik bare som fortjent, mener Pirates-træner Jason Morgan.

- Det var vores værste kamp på hjemmebane i år. Herning var mere klar til at kæmpe, end vi var, og måske har den succes, vi har haft på det seneste, gjort os for komfortable, siger Jason Morgan.

Han mener dog, at opgøret blot var en fortsættelse på, hvordan aalborgenserne slap i fredags mod Rungsted, hvor holdet ellers vandt med overbevisende 6-2.

- Vi spillede en rigtig god første periode i fredags, men de to sidste perioder var ikke gode nok, og sådan var det også i de to første perioder i dag (søndag, red.). I tredje periode kæmpede vi godt for at komme tilbage, men det var for sent. Fire af vores sidste fem perioder kan vi ikke være tilfredse med, siger Jason Morgan.

Aalborg Pirates’ næste opgave er på fredag i Hvidovre.